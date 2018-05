Cladirile care gazduiesc reteaua de cinematografe Patria au fost scoase la vanzare de o banca de la noi. Care ar fi motivul - VIDEO

Se cauta noi proprietari pentru sediile cinematografelor Patria din Ungheni, Balti si Chisinau. Anunturile sunt plasate pe site-ul VictoriBAnk care a luat cladirile in gaj. Se pare ca proprietarul nu si-ar fi stins creditele de zeci de milioane de lei, asa ca imobilele urmeaza sa fie vandute la licitatie.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Cel mai mare pret de start il are imobilul care gazduieste “Patria Loteanu” din centrul capitalei. Acesta se vinde cu 80 de milioane de lei. In schimbul acestei sume, noul proprietar va primi inclusiv tot utilajul necesar petru activitatea cinematografului. S-ar putea insa intampla ca persoana care va cumpara imobilul sa nu doreasca sa continue afacerea, iar orasenii sa ramana fara faimosul cinema.”

Pentru vanzarea sediului din centrul orasului, a fost contractata o agentie imobiliara care, de altfel, a plasat anuntul pe un site de publicitate. Agentia vizata a refuzat sa ne ofere mai multe detalii despre proprietar.

Ziarul de Garda a incercat sa afle cine sta, in acte, in spatele proprietatilor. Anterior se stia ca Victor Selin detine afacerea, insa contactat de reporterii de acolo, acesta a spus ca nu se mai ocupa de acest business din anul 2010 si a refuzat sa spuna cine este noul posesor.

Pe langa reteaua de cinematografe, urmeaza sa fie vandut si utilajul cinematografului Patria Multiplex, dar si cel al parcului de distractii “Aventura Park”. Banca ce se ocupa de tranzactie, vorbeste si despre vanzarea a doua restaurante din capitala.

Maria SVET, REPORTER ZIARUL DE GARDA: “Lantul de cinematografe Patria este gestionat de compania Colaj SRL, Casa Vinului de Casa Vinului SRL, iar restaurantul sanatate de catre C&S SRL. Toate aceste companii si-au schimbat fondatorul in anul 2016. Astfel fondator a devenit o companie inregistrata in Luxemburg./In cel mai recent publicat in 2015 figureaza si numele lui Victor Selin.”

Am incercat si noi sa il sunam pe Selin, dar nu ne-a raspuns la telefon. Am luat legatura cu administratia VictoriaBank, institutie care a scos imobilele la licitatie. Cei de acolo nu ne-au oferit informatii despre debitor, pentru ca ar fi o informatie secreta.

Ne-au spus insa ca licitatia de vanzare a unora dintre aceste obiecte a fost anuntata inca la inceputul lunii mai, dar nu a mai avut loc din lipsa de participanti. Expertul economic, Veaceslav Ionita, sustine ca ceea ce se intampla la banca are loc in contextul in care, de curand, Banca Transilvania a cumparat un pachet de actiuni de acolo.

Ionita crede ca noul asociat s-ar fi angajat sa faca ordine in institutie, avand in vedere ca VictoriaBank s-a aflat sub supravegherea Bancii Nationale, din cauza creditelor neperformante acordate.