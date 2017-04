Cladirile istorice din oras se reinventeaza. Un grup de voluntari s-a apucat sa schimbe placutele vechi de pe monumentele arhitecturale, de dragul trecatorilor si al turistilor - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV “E suficient sa scanati acest cod pe aplicatia descarcata si imediat veti primi pe telefon informaţii, poze si clipuri despre acest monument istoric. Cladirea primăriei de exemplu, aflam de aici, ca a fost construită in 1901 la iniţiativa primarului de atunci. In 1941 a fost aruncată in aer odată cu retragerea trupelor sovietice, iar trei ani mai târziu restabilita de administraţia românească. Tot cursul istoric il descoperiţi doar trecând pe alături cu un telefon conectat la internet.”

Aplicatia “ChisiKNOW” poate fi descarcata atat pe play store, cat si pe appstore. Ideea de o crea le-a venit unor voluntari, care au avut grija sa genereze coduri QR pentru fiecare monument de arhitectura.





Valentin DRAGARU, RESPONSABIL PE PARTEA TEHNICA A APLICATIEI “Iata avem o gramada de monumente in Chisinau si cam nimeni nu le stie. Vin turistii si intreaba. Sunt cateva harti care le primesc la aeroport, dar sunt destul de vagi.”

Au fost montate abia 10 placute, din cele 28 autorizate de primaria Chisinau. Costul reinstalarii unei placi depinde de marimea sa si variaza de la 500 la 800 de lei. De cheltuileli se ocupa municipalitatea. Le-a oferit voluntarilor 30 de mii de lei.

Sergiu ZBEREANU, MANAGER DE IMPRIMARE MARE, TIPOGRAFIE “El e resiztent pentru soare si pentru apa si deja are protectie. PE urma asta se lipesc pe placute. Dupa aceea ele se instaleaza in oras.”

De continut se ocupa voluntarii de la Biblioteca Hasdeu. Textul e disponibil in trei limbi: romana, rusa si engleza. Aplicatia mai dispune si de o harta cu obiectivele istorice din apropiere.

Valentin DRAGARU, RESPONSABIL PE PARTEA TEHNICA A APLICATIEI “Pe viitor preconizam sa organizam rute in care daca esti la Stefan poti vedea si Biblioteca Hasdeu si Arcul de Triumf, de 10-15 minute in functie de cat timp ai la dispozitie sa te plimbi."

Voluntatii isi mai propun sa dea si voce textelor din aplicatie, in toate cele 3 limbi integrate. In municipiul Chisinau exista 810 monumente istorice protejate de stat.