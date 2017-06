Clipe de cosmar pentru o familie din capitala. Noaptea trecuta i-a plouat in apartament exact ca afara. Disperata, in timp ce copii stau in patut, o femeie incearca sa straga apa care curge peste tot - VIDEO

A fost noapte alba pentru o familie care traieste intr-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de la Botanica. Ca si ultima data cand a plouat in capitala, ieri seara apartamentul ei, din nou, s-a transformat intr-un dezastru.

Femeia spune ca, noaptea trecuta, in momentul in care a inceput sa ploua puternic apa a inceput sa-i curga, in casa, peste tot.

Din imaginile video pe care o vecina a reusit sa le surprinda cu un telefon mobil se vede cum femeia, care are doi copii mici in apartament, fuge dintr-o parte in alta pentru a reusi sa straga apa care curge peste tot.

Femeia spune ca apa ajunge direct in casa dupe ce blocul a ramas fara acoperis. Potrivit locatarilor blocului, de ceva vreme, o bucata de tabla tine locul acoperisului, asta dupa ce, spun ei, o firma de constructii a inceput sa construiasca la ultimul etaj mansarda si a scos acoperisul, inlocuindu-l cu o bucata de tabla.