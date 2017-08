Clipe de cosmar pentru o tanara din capitala: statea asezata pe o banca, in curtea blocului, iar la un moment dat un individ a inceput sa o loveasca cu pumnii, i-a luat telefonul si a fugit

Potrivit politiei, totul s-a intamplat pe strada Romana a sectorului Rascani. Barbatul s-ar fi apropiat de o fata in varsta de 20 de ani, care statea pe o banca in curtea unui bloc, ar fi lovit-o cu pumnii, i-a luat telefonul in valoare de 5 400 de lei si a fugit.

Banuitul este cautat de politie si risca pana la 7 ani de puscarie.