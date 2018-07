Clipe de cosmar pentru un moldovean, care a vazut cu ochii lui incediul din Grecia: "Oamenii au lasat casa si masa si au plecat. M-am dus azi dimineata la o batrana care traieste langa mine si am gasit-o arsa in casa"

Iurie Cipeleaga este stabilit in orasul Rafina, unde a izbucnit primul focar. Traieste acolo de 20 de ani si spune ca il inspaimanta ce vede in jur. Barbatul spune ca imaginile sunt ingrozitoare, iar flacarile inainteaza spre locuinta sa. Nu se indura sa plece, deoarece casa este tot ce a agonisit in acesti ani.

Iurie Cipileaga spune ca a stat de veghe toata noaptea pentru ca flacarile sa nu ajunga si la casa lui. Vecinii sai au fugit speriati de foc, iar locuinta a fost facuta scrum.

Iurie CIUPILEAGA, MOLDOVEAN STABILIT IN GRECIA: "Situatia e critica. Foarte multe case au ars. Incendiul a fost chiar langa casa mea. Mi-a ars tot ce aveam imprejurul casei. Acum sunt evacuate masinile arse de pe strazi.

Oamenii nu au fost evacuati, ei singuri au lasat casa si masa si au plecat. Doua hoteluri au dat cazare pentru oamenii, care au ramas fara casa. Noi am stat pana la ora 4 dimineata si am incercat sa stingem flacarile.

Altii au fugit si nu s-a mai uitat la nimic, au lasat si casa si tot. Cativa oameni nu au putut sa iasa din casa. De exemplu, o batrana care traieste langa mine si careia ii duceam eu mancare, cand m-am dus azi dimineata la ea, am gasit-o arsa in casa.

Batranii nu au reusit sa iasa din casa si au ars in casa. Situatia nu e calmata, umbla avioanele si stropesc flacarile care mai sunt. Peste tot umbla politia. Daca era sa plec si eu, la ce era sa ma mai intorc? Atata avem, daca mai ardea si casa asta, unde era sa traiesc. Sunt stabilit in Grecia de 20 de ani."

Ambasada Republicii Moldova la Atena anunta ca pana acum nu a fost identificat nici un cetatean al Republicii Moldova, care a avut de suferit in urma incendiilor. Totodata, Ministerul de Externe indeamna cetatenii sa se abtina de la calatorii in zona afectata de incendii.

La sectia consulara insa au fost inregistrate 7 solicitari de eliberare a titlurilor de calatorie in schimbul actelor de identitate arse in zona de incendiu. Misiunea diplomatica anunta ca e vorba de moldoveni care se odihneau in regiune.







VEZI SI: Incendii devastatoare in Grecia. Cel putin 60 de morti si 150 de raniti. Autoritatile au cerut ajutorul tarilor UE. Imagini si detalii care pot afecta emotional - FOTO si VIDEO