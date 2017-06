Momentul in care avionul cu 39 de pasageri la bord a iesit de pe pista aeroportului Chisinau. Imagini din interiorul aeronavei: "Aplecati-va" - VIDEO

Avionul venea de la Bucuresti, iar la aterizare a iesit de pe pista. Pasagerii au fost evacuati in siguranta, insa s-au speriat. Ei spun ca dupa aterizare au stat in avion in jur de 15 minute.

Intr-un comunicat al companiei Tarom, careia ii apartine aeronava, se spune ca echipajul a depus eforturi sa redreseze aparatul de zbor, care la moment este supus unor verificati tehnice.

Incidentul a dat peste cap activitatea aeroportului si planurile multor pasageri. Pana ca avionul sa fie scos de pe pista toate decolarile sau aterizarile au fost sistate.