Groaza pentru o familie din Orhei. Un BMW i-a taiat calea dupa care 5 indivizi au incercat sa rastoarne automobilul - VIDEO

In astfel conditii spune ca s-a deplasat cu masina de la Orhei pana la Rezina, familia Veidrasco. Cei doi soti spun ca vineri seara au pornit impreuna cu micutii lor in sat la parinti. La volan era femeia, iar pe drum, in cale i-a iesit un BMW care circula haotic pe sosea.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Dupa o distanta de aproximativ 20 de kilometri in care indivizii cu BMW-ul ar fi tot taiat calea familiei care se afla intr-un Opel Zafira, aici la intrarea in satul Trifesti acestia le-au blocat calea. Suspectii ar fi pus masina de-a latul drumului iar ce a urmat, a ingrozit cuplul.”

Femeia spune ca a putut sa-si continue drumul doar dupa ce mai multi soferi s-au oprit sa vada ce se intampla, iar faptasii au fugit. Ulterior, la fata locului a venit si politia. Oamenii legii l-au identificat doar pe unul dintre indivizi- proprietarul BMW-ului, care este din localitatea Cuizauca, raionul Rezina.

Am incercat sa discutam astazi cu el, insa nu l-am gasit acasa. Individul ar mai fi avut probleme cu politia dupa ce ar fi urcat beat la volan. Acesta le-a spus politistilor ca era singur in masina, pe cand Diana Vidrasco sustine ca in BMW erau cel putin 5 persoane. Politia a pornit o cauza penala pentru huliganism, iar suspectul risca o amenda de 14 mii de lei sau pana la 3 ani de inchisoare.