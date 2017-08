Clipe de groaza pentru o familie din Sangerei. Un copil de 4 ani s-a stins pe loc dupa ce a cazut in gol de la etaj

Potrivit ofiterului de presa al IGP Natalia Bucur, tragedia s-a intamplat aseara in jurul orei 19:00, in orasul Sangerei. Mama si-ar fi lasat micutul in bucatarie sa manance si a mers in alta camera pentru a aduce celalalt copil. Cand a revenit in camera, baietelul de 4 ani cazuse peste geam.

Potrivit politiei, geamul era deschis si avea o plasa contra instectelor. Astfel, micutul s-ar fi sprijinit de ea si a cazut in gol.

La fata locului a ajuns ambulanta, insa din nefericire copilul nu a mai putut fi salvat. Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia.

*Imagine simbol