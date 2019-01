Clona lui Andrei Nastase de pe circumscriptia numarul 33, Andrei Nastas este si el avocat. Detalii despre contracandidatul liderului PPDA - VIDEO

Potrivit portalului de stiri cotidianul.md, Andrei Nastas are 32 de ani si este sef de sectie la Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului de Interne. In ultimii 2 ani, de cand acesta este condus de Alexandru Jizdan, Nastas a avut parte de o ascensiune extraordinara. Tot atunci, acesta a obtinut si titlul de doctor in drept.

Acelasi portal de stiri mai scrie ca Andrei Nastas a facut stagierea pentru avocatura in 2011-2013, insa ar fi picat examenele si nu si-a luat licenta de avocat. A obtinut-o cu doar 4 zile inainte de a se inscrie in cursa electorala, pe aceeasi circumscriptie cu Andrei Nastase. Am sunat la Consiliul Electoral de Circumscriptie pentru a confirma aceste detalii, reprezentantii institutiei insa, au refuzat sa ne spuna mai multe.

Carolina PANICO, PRESEDINTA CECEU NR. 33: „Sunt informatii confidentiale.”

Pe circumscriptia numarul 33, care cuprinde localitatile Sangera, Bacioi, Durlesti, Truseni si Codru, candideaza si deputatul PD Constantin Tutu, socialistul Vladimir Rosca, membru Partidului Nostru, Ion Duca, fiul lui Grigore vieru, Calin Vieru, membrul partidului Sor, Ion Bivol, dar si directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatai.