Clubul unde a inceput conflictul, declaratiile administratorului si actele prezentate de juristul centrului comercial - Ziarul de Garda

Administratorul clubului de noapte in apropierea caruia a avut loc bataia din 19 mai, in urma careia un barbat de 30 de ani a decedat, sustine ca localul nu are nicio atributie cu incidentul respectiv si nu poarta nicio responsabilitate, deoarece conflictul prorpiu-zis s-a produs la circa 200 de metri de local, in parcare, scrie ZdG.md.