CNA a publicat imagini din timpul perchezitiilor de la Centrul Republican de Diagnosticare Medicala, dar si doua discutii telefonice dintre mai multi medici. Autoritatile au ridicat, in total, peste 7 milioane de lei - VIDEO

In una din discutii un medic il suna pe altul ca sa rezolve o problema cu un pacient care urma sa fie trimis pentru investigatii contra plata. Ar fi un pacient problematic si ar fi bine sa-l inregistreze oficial ii sugereaza un medic, ceiluilalt.

DISCUTIE TELEFONICA

MEDIC X - MEDIC Y

- Uitati-va eu am o problema, asa neasteptata… A aparut, adica au fost doi pacienti - unul normal… - Da, da.-Dar asta e cam tampita tare, …, a venit ea la dumneavoastra inapoi.-Da, da, eu am trimis-o la neuropatolog pe ea.La neuropotolog da, eu i-am facut asa. Poate ii fac oficial? Ca e tare tampita, cum asa."

Intr-o alta discutie se mentioneaza despre transmiterea unor sume de bani drept recompensa pentru furnizarea pacientilor, care sunt numiti “articole”.

DISCUTIE TELEFONICA

MEDIC X - MEDIC Y

"-Eu cer scuze, eu vineri v-am transmis niste articole, -Ati primit? -Da, da, da. -Patru au fost!"

Procurorii au publicat si imagini video din timpul descinderilor de ieri. Dupa mai bine de patru ore de perchezitii la centrul republican de diagnostica, ofiterii CNA au retinut patru persoane printre care si seful sectiei de tomografie si radiografie computerizata.

Tot ieri perchezitii au fost si la cateva clinici private care ar fi fost implicate in aceasi schema. In total au fost retinute sapte persoane. Alte sapte, sunt banuite de corupere pasiva si abuz de serviciu, fiind cercetate in stare de libertate. Cei paisprezece suspecti ar fi creat o schema de coruptie, prin care luau bani de la pacienti, fara a-i inregistra in evidenta spitalului. Ofiterii CNA au ridicat mai multe sume de bani, estimate la 7 milioane de lei.

Banii au foat luati din birourile de serviciu ale unor medici, de la domiciliile lor, dar si din casetele de valoare pe care le detineau in unele banci din capitala. Desi colaboreaza cu ancheta, doar unul dintre banuiti isi recunoaste vina pe deplin. Procurorii urmeaza sa ceara mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele celor sapte retinuti. Suspectii risca pana la 10 ani de puscarie.