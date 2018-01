CNA a raspuns petitiei celor 98 de femei, care au povestit prin ce au trecut in timpul nasterii, in spitalele din tara

Cele 98 de femei de la noi care au scris despre experienta traita in spitalele din Moldova au primit raspuns de la CNA. Institutia spune ca nu poate deschide dosare penale pentru ca nicio reclamanta din petitie nu a depus vreo plangere la CNA. Totusi avand in vedere situatia, responsabilii de la CNA au de gand sa lanseze o campanie de informare pentru combatarea coruptiei in institutiile medicale.