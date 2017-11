CNA - fabrica de lux si milionari pe banii rudelor (II) - ZdG.md

ZdG a scanat declaraţile de avere şi interese depuse de angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie în ultimii ani şi vă prezintă averile deţinute de aceştia, cele declarate, dar şi cele pe care angajaţii instituţiei au evitat să le indice în declaraţii.



Casele şi maşinile familiei şefului care combate spălarea banilor

Se trăieşte la fel de bine, sau chiar mai bine, activând şi în alte direcţii ale CNA, nu doar în Direcţia Generală Urmărire Penală. De exemplu, Vasile Şarco este şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor. În 2016, acesta a încasat lunar, pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, câte 20 de mii de lei. Soţia sa, Diana, angajată în cadrul Direcţiei Juridice a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a avut, lunar, un salariu de 15,6 mii de lei. Nu a fost însă întotdeauna aşa. În 2012, de exemplu, soţii Şarco ridicau salarii lunare de 6 şi 7 mii de lei. Chiar şi cu acele salarii, în 2013, ei au reuşit să finalizeze construcţia a două imobile de lux la Bubuieci, mun. Chişinău, pe terenuri pe care le-au cumpărat în 2006.

Primul imobil, cu două niveluri, se înalţă pe un teren cu o suprafaţă de 8 ari care a intrat în posesia soţilor Şarco în 2006, în urma unui contract de vânzare/cumpărare. În februarie 2013, casa ridicată acolo a fost dată în exploatare. Deşi în datele de la Cadastru, dar şi în cele din declaraţia de avere şi interese depusă de Vasile Şarco la Autoritatea Naţională de Integritate casa are o suprafaţă de 139 m.p., în realitate, aceasta arată mult mai spaţioasă.

Pe un teren alăturat, soţii Şarco au ridicat încă o casă, mai modestă în dimensiuni, pe care au vândut-o, în martie 2013, la doar o lună după ce fusese dată în exploatare, părinţilor şefului de Direcţie de la CNA. Tranzacţia nu este însă reflectată în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate depusă de Vasile Şarco în 2013 la Comisia Naţională de Integritate. Pe lângă imobil(e), Vasile şi Diana Şarco conduc şi automobile de lux: o Toyota RAV 4, fabricată în 2014 şi achiziţionată în 2015, şi o Toyota Hilux din 2007, dobândită în 2013. La fel ca şi majoritatea angajaţilor CNA, Vasile Şarco declară că maşinile nu sunt proprietatea familiei sale, fiind în folosinţă.

Vasile Şarco:

„Toyota RAV 4 este dreptul de proprietate şi înregistrată pe numele tatălui soţiei, Vasile Volociuc, iar Toyota Hilux este dreptul de proprietate şi înregistrată pe numele tatălui meu – Vladimir Şarco. Ambele automobile nu sunt proprietatea familiei din motiv că atât soţia are 2 surori şi, respectiv, eu am un frate, fiind doar transmise temporar în folosinţă. Ceea ce ţine de imobilele din com. Bubuieci: lotul de 11 ari a fost divizat în două părţi – unul de 8 ari, unde este construită casa înregistrată pe numele meu şi al soţiei, şi, respectiv, 3 ari au fost transmişi gratis părinţilor mei, care au construit casa respectivă din surse proprii, începând cu anul 2011. Eu am construit doar un imobil din surse proprii şi ajutoare de la părinţii soţiei şi rudele apropiate. Casa ce aparţine familiei mele a fost construită începând cu anul 2006, finalizată şi dată în exploatare în ianuarie 2013”, explică Şarco. \

Casă de lux şi donaţii de sute de mii de lei pentru şeful integrităţii

Marcel Tabarcea este şeful Direcţiei generale asigurarea integrităţii. În 2016, Tabarcea a ridicat un salariu lunar de aproape 26 de mii de lei (309 mii pe an). De la rude, şeful Direcţiei generale asigurarea integrităţii din cadrul CNA a primit o donaţie de 3,5 mii de euro, iar soţia sa, Felicia Tabarcea, a beneficiat de donaţii în valoare de 2,7 mii de euro şi 1000 de USD. Anul 2016 nu este primul în care soţii Tabarcea au primit donaţii de la rude. În 2015, de exemplu, Marcel Tabarcea a beneficiat de donaţii „de la rude” în valoare de 5,7 mii de euro, iar soţia sa a primit, tot de la rude, 3 mii de euro şi 1500 de USD. Cu un an mai devreme, în 2014, angajatul CNA a primit donaţii în valoare de 3 mii de euro, iar soţia sa, donaţii de 2700 de euro şi 1000 de USD de la părinţi. În 2013, Marcel Tabarcea a primit cu titlul de donaţie 3 mii de euro, iar soţia sa, de la părinţi, 4 mii de euro. În total, doar în ultimii patru ani, soţii Tabarcea au declarat venituri din donaţii în valoare de aproape 28 de mii de euro şi 3,5 mii de USD. În 2016, Marcel Tabarcea a primit şi o pensie de aproape 8 mii de lei pe lună. Acesta are şi o datorie de 600 de mii de lei, contractată cu o dobândă de 0%.

