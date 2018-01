CNA vrea sa ne scape de coruptie prin arta. Au strans la un loc lucrarile mai multor elevi la aceasta tema si au deschis o expozitie: "Talentul nu ia mita" - VIDEO

Tatiana Negrescu este eleva la Liceul Mihail Berezovschi din capitala. Ea a prezentat intr-un mod inedit perceptia ei despre coruptie.

Tatiana NEGRESCU, PARTICIPANT: “Am reprezentat un barbat care este infasurat in niste fasii pe care il strang. Cum ar fi dorinta de avere si putere. In zile nostre in mare parte totul se tine pe coruptie.”

Spune ca stie, teoretic, cum sa combatem coruptia.

Tatiana NEGRESCU, PARTICIPANT: “Trebuie sa incepem de la noi, dar nu sa astemptam ca cineva sa lupte cu corputia."

Iar Anastasia Balan de la Colegiul de arte din Soroca ne da asigurari ca nu va fi cumparata cu bani pentru nimic in lume. Are si o explicatie.

Anastasia BALAN, PARTICIPANT: “Cu bani nu poti intra in rai. Aceasta incearca sa dea bani ca sa intre in rai, dar nu se poate si are drum spre iad.”

Ce inseamna coruptia a studiat si Anastasia.

Anastasia BALAN, PARTICIPANT: “Unui medic daca ii dai bani tu ai o viata fericita, dar daca nu ii dai bani atunci el deoadata iti arata moarte. Ca fara bani nu poti sa traiesti, iar la profesori nu o sati de-a notel pe care tu le meriti.” “La noi o fata I-a marit nota ca sa se duca la medicina.”

Toti elevii si-au muncit la lucrari lor ore intregi.

Natalia GHETU, REPORTER TV: “Majoritatea desenelor sunt realiazate in culori sumbre si reci. Spre exemplu, in aceasta lucrare predomina culoarea neagra si gri.”

“Aceasta lucrare aceasta m-a impresionat ca reprzinta inegritatea acre ar fi o libertate din societate, dar dupa cum vedem putem functiona ca functionar public prin bani sau diploma.”

Desi intr-un spot realizat de CNA, se spune ca, de fapt, „coruptie e atunci cand casa e inscrisa pe soacra, masina pe cumnat”, totusi mai multe investigatii aparute in presa au aratat ca o parte dintre angajatii institutiei au bunuri care nu sunt inregistrate pe numele lor.

Anastasia MIHALCEANU, SEF SERVICIUL INTERACTIUNE CIVILA, CNA: “Inafara de faptul ca luptam cu coruptia a prin metode combative, noi trebuie sa prevenim.Scopul este de a educa tanara generatie de a cultiva integritatea in randul lor. Incercam sa aducem la cunostinta mmodalitatile de anuntare a actelor de coruptie.”

Lucrarile vor fi expuse la muzeul de Arta pana pe 31 ianuarie. Expozitia a fost intitulata sugestiv "Talentul nu ia mita".