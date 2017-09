Cod galben de ingheturi. Avertismentul facut de meteorologi cu putin timp in urma

"In orele diminetii pe 28 septembrie izolat in raioanele de nord se prevad ingheturi la suprafata solului cu intensitatea de -1..-2°С, cu raspandire pe o mare parte a teritoriului in intervalul 29.09-2.10 si intensificarea acesteia pana la -1..-3°C", se arata pe site-ul serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Intre timp, in partea de sud a tarii se mentine codul galben de incendii, care este valabil pana maine.