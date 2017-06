Avertizarea va intra in vigoare maine la ora 15 si va fi valabila pana duminica la ora 20. Sambata si duminica nu vom avea temperaturi mai mari de 20 de grade. Va ploua si la inceputul saptamanii viitoare, mai ales in nordul si in centrul tarii. Marti si miercuri insa vom avea maxime de 31 de grade.