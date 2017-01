Cod rosu de vreme rea in Romania. In 4 judete drumurile au fost inchise. Cateva autocare cu moldoveni au ramas blocate in nameti - VIDEO

Cod rosu de vreme rea in Romania. Zapada a facut prapad in mai multe localitati. In 4 judete drumurile au fost inchise, iar zeci de soferi nu au mai putut inainta. Cateva autocare cu moldoveni au ramas blocate in nameti preajma localitatilor Ramnicu Sarat si Kogalniceanu inca de dimineata. Printre pasageri sunt si copii.