Cod rosu cu alb in Moldova. Suntem in prima zi de primavara, iar moldovenii isi prind la piept martisoare. Simboluri ale primaverii au primit si cei care au intrat in tara - VIDEO

La primele ore ale diminetii, pe aeroportul International Chisinau era clar ca a aterizat deja primavara. Venirea a fost anuntata de cativa tineri care purtau costume nationale. Acestia imparteau martisoare tuturor celor care veneau sau plecau din tara.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “La fiecare cateva ore, acest cos se goleste si se umple din nou cu martisoare. Peste 3 mii de simboluri ale primaverii au fost pregatite pentru a fi impartite calatorilor.”

“O idee foarte buna de a intampina moldovenii. Traind la tara chiar il punem in pom ca sa avem roada.”

“Am sa-l port numaidecat. Chiar am zis in gluma, trezeste-te primavara ca iarna se obrazniceste definitiv.”

Acest francez locuieste in Romania, dar a venit in Moldova pentru chestii legate de afaceri. A spus clar si raspicat – nu va purta martisorul la piept pentru ca nu e in stilul sau, dar il va darui.

“Cred ca o sa-l darui catre un client care e o persoana tare placuta si cred ca-i va face placere gestul meu.”

Cursa Bucuresti-Chisinau a adus-o si pe Diana Rotaru acasa. Daca tot e vedeta, interpreta a primit tocmai doua martisoare asa ca unul va merge catre iubitul sau.

Diana ROTARU, INTERPRETA: “Nu m-am gandit ca o sa le primesc aici in aeroport. Vine Ilie acum, unul pentru el si unul pentru mine."

De dimineata, tot Chisinaul a fost sub cod rosu si alb. Comercianti de martisoare erau peste tot. In centru, acestia si-au intins mesele incarcate cu lucrarile la care au muncit si un an intreg. Se plang, insa, ca fiecare primavara le aduce si mai putine venituri.

“Cum sunt vanzarile? Asa si asa, cam slabut. Pana la cat stati? Pana cand nu inghetam.”

“Rau, de pe an ce trece se uita obiceiul.”

“De la 6. Pana la ce ora intentionati sa stati? Cat rezist, deja am inghetat. Anul acesta e mai rau, nici timpul nu e favorabil si oamenii pe frig stau acasa.”

Pentru ca multi au fost cei care au inteles cam tarziu ca in calendar e primavara si s-au trezit dimineata fara un martisor, astazi la tarabe era forfota mare.

“Pentru cine cumparati? Pentru prieteni, cunoscuti. Imi place traditia aceasta. Daruiesc si altora dispozitie si as fi vrut si altii asa sa faca.”

“Foarte frumoasa, foarte moldoveneasca. Caut un martisor pentru fetele mele, sotie si doua fete.”

“Pentru colegi, prieteni si copii. E frumos, e o zi simbol.”

Altii s-au laudat ca si-au asigurat bijuteria din timp sau ca au primit-o in dar.

“L-am primit in dar de la sotie si respectiv am daruit si eu ceva specific. Ne pregatim din timp.”

Toti cei prinsi cu martisoru-n piept spun ca respecta traditia, dar putini sunt cei care mai stiu si legenda.

“Ce spune legenda martisorului?”

“A fost zana primaverii, cred ca a fost… Dar am uitat...”

“Va mai amintiti ce spune legenda martisorului?”

“Nu, sincer sa spun. Cea din copilarie tin minte, cea de acum nu mai stiu.”

“Un viteaz care varsat sange si pentru ca a varsat pe zapada s-a luat rosu si alb ca un semn.”

La Chisinau, dar si in 17 centre culturale din tara, azi va avea loc deschiderea celei de-a 52-a editii a Festivalului Martisor. Concertele, organizate cu prilejul sosirii primaverii, vor continua pana pe 10 martie.La sfarsitul anului trecut, martisorul a fost inclus pe lista patrimoniului imaterial UNESCO.