Codul galben de inghet i-a alarmat pe agricultori. Oamenii se gandesc cum sa-si protejeze pomii dati in floare sau culturile agricole pentru a nu ramane fara roada la toamna - VIDEO

Liuba Gorea din Saratenii Vechi spune ca si-a propus in acesta saptamana sa planteze rasadul din ghiveci in gradina. Temperaturile joase i-au dat planurile peste cap.

Liuba GOREA: “Pe noapte punem pelicula si invelim. “

Femeia spera ca rasadul va fi afectat mai putin, el fiind mai rezistent. Totusi, aceasta s-a pregatit cu toate cele necesare pentru a-si salva culturile.

Liuba GOREA: “Unde-i ceapa si usturoiul vom pune gunoiste. Apridem si va fi fum sa nu inghete.”



Ingheturile surprind pomii fructiferi in floare. Au de suferit, indeosebi, ciresii, caisii si piersicii, spun oamenii.

Dumitru BODIU: “Ciresul e inflorit. Daca vin ingheturile e imposbil sa fie roada. “

Mai mult, barbatul spune ca temperaturile scazute de aseara deja au afectat o parte din pomi.

Mai putin sunt ingrijorati fermierii care au sere. Igor Nour, din raionul Telenesti, spune ca temperaturile in sera sunt de 15-20 de grade Celsius.

Igor NOUR, AGRICULTOR: “In sera o sa punem ceva sa fie cald, o sa acoperim cu agril.”

Si daca unii se pregatesc sa faca fata temperaturilor scazute, altii cred ca rugaciunile ii vor salva.

“Cel de sus o sa ne apere. Minus patru grade nu este catastrofa cea mai mare”.

Si vita de vie ar putea fi afectata de temperaturile scazute.

Potrivit meteorologilor cel mai frig va fi in noaptea de vineri spre sambata cand se asteapta pana la minus 5 grade. Ziua vor fi 6 grade. In nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita. Codul galben de ingheturi este valabil pana pe 24 aprilie, dupa care vremea se va incalzi.