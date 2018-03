Codul galben de ninsoare a fost chiar galben la propriu, la Taraclia. Zapada care a cazut acolo era colorata. Cum explica specialistii acest fenomen rar - VIDEO

Oamenii sunt uimiti si ingrijorati in acelasi timp. Meteorologii spun ca fenomenul se datoreaza prafului saharian adus de un ciclon format in Marea Mediterana. Iarna la mijloc de martie nu-i mai mira pe localnici. Acum zapada portocalie este o mare surpriza pentru toti. In taraclia, oamenii care au iesit de dimineata afara au ra,as surprinsi de acest fenomen rar intalnit la noi. Unii s-au intrebat daca este vorba despre poluare.

“Au anuntat ca e praf din Africa. Daca ar fi fost substante chimice ar fi fost periculos, dar asa nu e nimic grav.”

“Prima data vedem asa ceva. Spun ca este nisip.”

“Asa zapada cafenie nu a mai fost. Cel mai probabil ca e ceva in atmosfera.”

“Poate a fost o explozie undeva.”

Iar altii i-au facut pe oamenii de stiinta si au venit cu explicatiile lor.

“O epidemie a dat peste oras. Asta e rau, atmosfera e murdara, vor fi boli.”

“Americanii vor sa ne nimiceasca.”

“Spun ca a fos o explozie in Cehia.”

“Cred ca e din cauza fabricii care a explodat in Romania.”

Acelasi peisaj de iarna, cu zapada portocalie i-a uimit si pe locuitorii din Cahul si Causeni. Acolo, oamenii s-au gandit ce consecinte ar putea avea fenomenul.

“Asupra sanatii omului nimeni nu lucreaza. De cand traiesc asa ceva nu am observat. Mai era praf si putea si mai suriu, dar nu galben.”

Semnele de intrebare au fost si in alte localitati.

“Pe toti care ii intalnesc sunt uimiti si se intreaba ce este aceasta. Sa fie chiar adevarat ca acesta este nisip. Prima data vad asa ceva.”

“Trebuie sa fie alba. Ceva chimic mai mult. E ceva neobisnuit.”

“Aici e alb, dar dedesubt e galbui. Ar fi fost undeva o furtuna mare.”

Si in cateva regiuni din Romania stratul de zapada depus a fost de o nuanta galbuie in loc de alb. Meteorologii de la noi au o explicatie.

Valentina BILDINA , METEOROLOG: “Precipoitatiile sunt aduse de un ciclon sudic, format in marea Mediterana si a adus cu el nisip din Africa de Nord, unde pamantul este de culoare rosie. De aceea zapada are culoarea rosietica-portocalie.”

Specialistii romani spun ca pulberea nu este periculoasa pentru sanatate. Totusi, cei care sufera de astm ori au probleme respiratorii pot fi vulnerabili.