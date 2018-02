Codul galben de ninsoare s-a transformat in cod galben de mizerie. Zapada s-a topit, iar pe strazile din capitala a fost mare balaceala - VIDEO

Bulevardul Stefan cel Mare din Chisinau arata astazi aproape ca raul Sena din Paris. La intersectia cu Puskin baltoacele erau de ordinul lacurilor, iar masinile care treceau pe-acolo, aruncau, vrand-nevrand, toata mizeria peste pietoni.

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: “Zapada, care s-a topit peste noapte a inundat la propriu unele strazi adiacente. Asa ca pietonii, care nu s-au echipat cu cizme de cauciuc s-au ales cu baltoace la ei in cizme.”

“Drumurile sunt groaznice. Nici sa mergi, nici sa treci. Uitati-va ce se face. Si gropi, si mizerie, si masinele stropesc. Doar mizerie si inca mai si suntem stropiti.”

“Nu sunt uda la picioare, am noroc ca cizmele sunt mai calitative, dar sarim si noi ca pasarelele sa nu ne udam.”

“Peste tot este ud. Treci strada baltoace intregi cu apa.”

Si daca baltoacele au fost necazul pietonilor, cel al soferilor au fost drumurile lunecoase.

“Murdarie, ud, zapada necuratata. Din cauza aceasta este lunecos pe drumuri.”

Potrivit celor de la Exdrupo pe parcursul noptii, drumarii au intervenit cu 64 de masini de deszapezire si au imprastiat 680 de tone de material antiderapant pe drumurile principale. Seful Exdrupo a declarat ca in conditiile in care zapada nu se va topi in urmatoarele zile, atunci mormanele care vor ramane pe marginea drumurilor, ar putea fi evacuate.