Codul galben de ploi, anuntat de meteorologi pentru acest weekend, s-a simtit astazi din plin. Chisinaul a fost transformat intr-o mica Venetie, iar strazile in adevarate rauri - VIDEO

Avertizarea meteorologilor este valabila pana astazi la ora 18. Salvatorii ii atentioneaza pe proprietarii lacurilor sa aiba grija de starea barajelor si a digurilor de protectie pentru a evita inundatiile.

Pentru maine, meteorologii transmit cer noros, iar pe intreg teritoriul tarii vor cadea ploi puternice.

In cursul noptii, in nord se asteapta 3 grade, iar ziua vor fi 15 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 4 grade, iar maxima zilei va fi 16 grade. In sud, noaptea se asteapta 5 grade. Ziua, termometrele vor indica 17 grade.

In zilele urmatoare vremea se va incalzi.