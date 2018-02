Codul galben de ploi puternice a transformat capitala intr-o Venetie sumbra. Strazile s-au umplut de apa si noroi, spre nemultumirea pietonilor, iar gropile au devenit capcane pentru soferi - VIDEO

La fiecare ploaie, pe strada Gheorghe Casu din capitala capata contur un lac. Este chiar langa statia terminus a microbuzului 191. Soferii se plang ca apa si noroiul acumulat de la constructiile din regiune ingreuneaza circulatia si afecteaza vehiculele.

"Cum ploua sau dupa ninsori, cum se topeste, asa e plin tot timpul. De la Republican pana la Ismail, strada e toata plina si murdara."

"-S-a reparat vreodata? -Da, cand au construit aceste case. Dar ies gropile. Daca vine transport inaintea ta, vrei nu vrei trebuie sa mergi incet."

"Jale mare, asa e orasul nostru. E rau, trebuie sa faca canalizarea."

Pietonii au incercat sa ocoleasca baltoacele, dar fara succes. Daca eviti una, risti sa plonjezi in alta.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Pentru pietoni traversarea unor portiuni de drum a devenit o adevarata provocare . Iar fara o pereche de cizme din cauciuc si abilitati de acrobat a fost cam imposibil sa te descurci in capitala."

"Am trecut incolo, m-am udat destul de bine si inapoi cu aceeasi situatie. Nu e normal. Ar trebui sa fie ceva facut, nu e prima data."

"Sunt uda la picioare, prin apa mergem. Nu e normal, ar trebui alta atarnare asa incat strazile sa fie curate."

"Peste tot e potop. Bine ca cizmele nu sunt gaurite, altfel as fi uda la picioare. Nu sunt nici scurgeri pentru canalizare, iar daca sunt, sunt infundate."

"Nu e in regula cu ce se intampla in Moldova. Foarte proaste. Am trait acelasi lucru si in Romania."

Nici soferilor nu le este usor. Gropile acoperite cu apa s-au transformat in adevarate capcane. Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, anunta ieri ca in Chisinau a inceput procesul de curatare a canalizarii pluviale.

Pana acum s-a intervenit doar pe bulevardul Stefan cel Mare. Si daca la Chisinau astazi a turnat cu galeata in nordul tarii a nins. La Soroca pe strazi s-a depus un strat de cativa centimetri de zapada.

Si la Drochia a nins abundent. Potrivit meteorologilor maine va ninge slab si in capitala. Primii fulgi au inceput sa cada inca de astazi, dar s-au topit. La noapte se asteapta temperaturi negative, astfel ca maine dimineata pe strazi se va forma ghetus. Pe parcurusul zilei insa vom avea maxime de plus 5 grade.