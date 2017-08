Codul portocaliu de canicula ne-a adus temperaturi de 36 de grade la umbra. Troleibuzele si autobuzele din capitala s-au transformat in saune pe patru roti - VIDEO

“E foarte cald imposibil sa stam asa. Apa si palararia”.

”În Egipt aproximativ e la fel”.

”Ne ucide. E foarte cald”.

48 de grade - atat arata acest termometru stradal astazi la orele amiezii. Oamenii se plang ca abia de mai pot respira. Cel mai greu suporta caldura varstnicii.

“Ameteleli, slabiciuni. Ne udam gura un pic sa nu murim”.

“Tensiunea mare si e greu”.Soferii, care fac rute interurbane si spun ca parca ar lucra la gura cuptorului."

”Aici sunt 37 de grade.



Nici pasagerilor nu le este mai usor. Chiar daca sunt deschise toate geamurile, aerul e fierbinte.

”Ferestrele să le deschidă. E imposibil. Ca în sauna.”

Ca niste saune pe patru roti erau astazi troleibuzele si autobuzele din capitala. Salvatorii au anuntat ca maine vor instala corturile anticanicula in mai multe zone ale capitalei.

“Pe aşa arşiţă trebuie aceste corturi”.

”Ele lipsesc acum caldura te da jos. E bine sa fie prim ajutor pentru om”.

Comerciantii din piete se prajesc la soare in aceste zile, asa ca periodic asflatul este stropit cu apa.

”Cine se simte bine pe aşa călduri? Aşteptam cand tractorul va trece şi va stropi şi noi să alergăm prin apă.”

La instalatiile de apa din piata sunt mereu cozi in aceste zile. Canicula loveste nu doar in comercianti, dar si in marfa de pe tarabe. Verdeturile se vestejesc la soare. Si fructele dupa cateva ore state in soare nu mai par atat de proaspete ca rupte de pe copac.

”Mai repede se strica. In timp de doua zile ele se strica.”

Pentru drumarii care repara bulevardul Stefan cel Mare, caldura vine si de sus si de jos. Abia de pot pasi pe asfaltul incins.

Desi la orele amezii, pe canicula, nu sunt recomandate plimbarile, orasenii care locuiesc la etajele superioare au fugit de zapuseala prin parcuri.

”Aici tot e cald, dar este spatiu liber.”

Unii s-au racorit in lacuri si nu a mai contat avertizarea medicilor ca apa este murdara.AMBIANTA Meterologii nu vin cu vesti imbucuratoare. In urmatoarele zile va fi si mai cald.

Ghenadie ROSCA, SEF CENTRU PROGNOZE METEO: ”Valul se deplaseaza de la nordul Africii. Temperaturi de 37 de grade se observa in ultima perioada in mediu la trei ani. Nu sunt temperaturi record in 2012 am avut cea mai mare temperatura inregistrata 42 de grade”.

Potrivit meteorologilor, astfel de temperaturi nu sunt normale pentru aceasta perioada.

"Pe timp de noapte trebuie sa avem 17 -18 grade, iar ziua pana la 29 de grade. Temperatura este peste medie peste 5 grade si posibil sa mai creasca in urmatoarele zile.”

Codul potocaliu de canicula este valabil si maine. Sambata si duminica, toata tara va fi acoperita de un val insuportabil de canicula, cu maxime de 39 de grade, astfel incat ar putea sa fie emis cod rosu.