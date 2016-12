Colinde si frigarui la Soroca. Zeci de oameni s-au adunat festivalul colindelor, unde au ascultat cele mai frumoase cantece de Craciun - VIDEO

V-am canta, v-am tot canta, si-au spus artistii din Soroca, care au adunat de dimineata zeci de localnici in centrul orasului. Pe scena au urcat mai multi interpreti, pici dar si varstnici, care au cantat colinde.

Oamenii s-au intrecut si in vestimentatii deosebite. S-au imbracat in costume nationale, iar unii s-au deghizat in cocosi, anuntand in acest fel anul care vine. Oamenii spun ca festivalul a devenit o traditie, respectata cu sfintenie, an de an.

Tot astazi, si-a deschis usile targul de Craciun. Pe stand-uri, localnicii au putut gasi tot felul de bunatati. De la colaci impletiti frumos pana la carne pentru masa de sarbatoare si frigarui.

Oamenii au facut rand si la suvenire si costume nationale. Targul de Craciun din Soroca va fi deschis pana dupa revelion.