Peretele Palatului Feroviar era sobru si gri, insa de curand a inceput sa prinda culoare. O noua pictura murala a aparut acolo - VIDEO

Peretele Palatului Feroviar pana nu demult arata sobru si gri, insa de curand a inceput sa prinda culoare, transformandu-se intr-o adevarata opera de arta urbana. Pictorul Radu Dumbrava realizeaza o pictura murala la bazele careia stau 3 personalitati istorice.

Radu DUMBRAVA, PICTOR:"Prin aceasta pictura am vrut sa aduc in fata publicului trei personalitati marcante, care au marcat istoria neamului nostru."

S-a apucat de lucru acum doua saptamani, iar in cateva zile, desenul ar urma sa fie gata.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: "Suntem aproape spre final, credca inca cinci zile lucratoare si o terminam. Acum suntem in proces respectiv pe parcurs vom adauga cateva culori si elemente care vor fi interesante."





Inainte sa incepa sa picteze, pictorul a slefuit peretele, a aplicat pe el un strat de grunt, dupa care s-a apucat de lucru. Iar pentru ca panza de pictat e mare si inalta, pictorul este nevoit sa foloseasca o macara.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: "Culorile pe care le folosim sunt special pentru exterior care rezista la timp. Ne conducem dupa schita care era conceputa de la inceput."

Iar pentru a realiza lucrarea a avut nevoie de 30 de litri de vopsea.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: "Are un rol educativ si atunci cand se face o astfel de pictura, este important de tinut cont de ideea de mesajul ce transmite publicului. De culori, de compozitie de amplasare in spatiu."

Pietonii care au trecut astazi prin zona nu au ezitat sa se opreasca pentru a admira opera de arta si de a face o poza.

"Ma bucur ca sunt oameni care se gandesc la aspectul exterior al orasului. Incearca prin desen sa arate istoria, oameni care au infuentat la ea."

"Ne place, casele vechi ele se schimba atunci cand sunt pictate. Orasul o sa fie mai vesel."

Acest barbat spune ca trece pe acolo in fiecare zi si urmareste atent cum in fiecare zi, pictura prinde tot mai mult contur. Face cate o poza in fiecare dimineata.

"Aici era un perete sur, acum vedem ca va fi infrumusetat cu portretul lui Stefan Cel Mare, Dmitrie Cantemir si Burebista. Sa apara cat mai multe desene, pentru ca ele infrumuseteaza orasul."

Desenul se intinde pe o suprafata de 220 de metri patrati fiind una din cele mai mari picturi din Republica Moldova si se afla vizavi de blocul pe care este pictat Decebal, realizata tot de Radu Dumbrava anul trecut. Pentru realizarea acesteia a fost nevoie de 7500 de euro, bani pe care pictorul i-a primit din donatii.