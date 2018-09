Comisarului UE pentru extindere, Johannes Hahn: "Pentru ca Moldova sa-si pastreze perspectiva europeana, autoritatile trebuie sa accepte pluralismul de opinii, sa asigure alegeri libere si sa investigheze furtul miliardului" - VIDEO

Johannes HAHN, COMISAR UE PENTRU EXTINDERE: “Toate evenimentele in jurul alegerilor locale din Chisinau, anularea rezultatului scrutinului, decizia de a organiza alegeri nu in acest an, ci anul viitor, nu contribuie la cresterea increderii in stabilitatea politica si orientarea europeana a autoritatilor.”

Republica Moldova, prezentata anterior drept istoria de succes a Parteneriatului Estic- nu se mai bucura de astfel de calificative. Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat la sfarsitul lunii trecute ca Ucraina si Georgia ar fi urmatoarele candidate la aderare la UE, dupa statele din Balcanii de Vest. Merkel insa nu a pomenit nici un cuvant despre Moldova.

Comisarul european pentru politica de vecinatate afirma ca pentru asta, tara noastra are de indeplinit mai multe conditii.

Johannes HAHN, COMISAR UE PENTRU EXTINDERE: “Tara dvs. are perspective doar doar daca va exista o puternica vointa politica de a accepta pluralismul, de a oferi tuturor acces la alegeri, de a impulsiona dezvoltarea economica, de a investiga furtul din banci. Toate aceste lucruri sunt decisive pentru evaluarea finala a tarii.”

Toate aceste conditii trebuie indeplinite si pentru ca Moldova sa beneficieze de asistenta macrofinanciara de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Finantarea a fost suspendata la inceputul lunii iulie, dupa invalidarea alegerilor locale din Chisinau.

Atunci, oficialii de la Bruxelles s-au aratat nemultumi si de neglijarea, de catre autoritatile noastre, a recomandarilor Comisiei de la Venetia privind modificarea sistemului electoral si de faptul ca nu sunt rezultate in investigarea furtului miliardului.

In 2008, la initiativa Suediei si Poloniei, UE a incheiat Parteneriatul Estic - un acord de asociere cu Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia si Azerbaijan. Acesta are drept obiectiv consolidarea asocierii politice, a relatiilor cu vecinii din Este si integrarea europena a celor sase state.