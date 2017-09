Comisia electorala a aprobat decizia CMC, astfel ca pe 19 noiembrie in capitala va fi organizat referendumul de revocare din functie a lui Dorin Chirtoaca - VIDEO

Pe 19 noiembrie vom avea referendum in capitala. Comisia Electorala a aprobat astazi decizia Consiliului Municipal Chisinau. Nu este clar ce se va intampla in cazul in care, in urma recursului depus astazi de liberali, Curtea Constitutionala va stabili ca decizia de organizare a plebescitului este una neconstitutionala. Pana una alta, CEC-ul se va ocupa de organizarea acestuia. In replica liberalii au acuzat CEC-ul ca nu ar fi o institutie independenta si o vor ataca in instanta.