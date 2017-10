Comisia Electorala va spune maine daca Dorin Chirtoaca poate fi inregistrat drept participant la referendumul de demitere a sa - VIDEO

Pe facebook, Dorin Chirtoaca se plange ca desi a fost invitat sa mearga zilele urmatoare la Congresul Autoritatilor Locale si Regionale de la Strasbourg, instanta de judecata nu i-a dat voie. Asta desi edilul suspendat urma chiar sa prezinte un subiect in cadrul reuniunii.

Cei de la Consiliul Europei i-au scris primarulului ca prezenta acestuia este importanta, asa ca in cazul in care nu poate veni, sa trimita pe altcineva in loc. Iata de ce judecatorii au decis ca nu este neaparat ca Dorin Chirtoaca sa mearga.

La fel s-a intamplat si la mijlocul lunii septembrie, cand Chirtoaca a vrut sa participe la un eveniment similar. De altfel de decizii a avut parte Ilan Sor, care, desi are interdictia de a parasi tara, a zburat recent la Bruxelles si s-a intalnit cu europarlamentari, pentru ca judecatorii i-au dat voie.

Ieri Consiliul Electoral Circumscriptie nu a luat nicio decizie privind inregistrarea acestuia drept participant la referendum si a cerut CEC-ului sa-i spuna cum sa procedeze.

Liberalii spera ca in cazul in care va fi inregistrat, primarul suspendat va fi eliberat din arest la domiciliu pentru a-si face campanie. Pana acum doar socialistii s-au inregistrat, PD, PAS, PLDM, PUN si PL anuntand ca isi indeamna sustinatorii sa nu participe la referendumul din 19 noiembrie. Dorin Chirtoaca a fost retinut la 25 mai in dosarul parcarilor cu plata, acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva. El se declara nevinovat.