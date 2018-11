Parlamentul va sesiza Procuratura Generala, SIS-ul, CNA-ul si agentiile secrete americane dupa ce comisia care investigheaza legatura dintre fundatia din Polonia cu PAS si PPDA si-a prezentat concluziile - VIDEO

Comisia de ancheta care si-a finalizat lucrarile acum doua zile, a raportat astazi in plen constatarile facute.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Aceasta fundatie este finantata din tranzactii cu Ministerul Apararii al Rusiei, livrare de echipamente militare in stat implicate in conflicte militare, plati din zone offshore, schema de spalare de bani, cand vorbim din Landromatul rusesc si chiar surse de finantare din frauda bancara produsa in Moldova.

Reiese clar ca aceasta fundatie este o schema produsa de serviciile secrete al FR impotriva statelor ca tarile baltice, Polonia, Ucraina si RM. Persoane implicate originare din Crimeea, fugari, in cautare internationala, cu dosare fac parte din razboiul hibrid pornit de Federatia Rusa.”

Comisia vocifereaza ca sursele de existenta ale fundatiei “Open Dialog” ar fi dubioase, iar PAS si PPDA ar fi beneficiat de acesti bani. Democratii insista ca exista temei ca Maia Sandu sau Andrei Nastase sa fie acuzati de tradare de patrie sau spionaj.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Intrebarea este daca politicienii nostri au stiut ceeea ce fac impotriva tarii, au avut intentia sa aduca prejudicii tarii sau au facut-o din necunostinta de cauza.”

Raportul a fost audiat astazi in plen. O parte din sedinta a fost cu usile inchise, intrucat unele date ale notei ar fi confidentiale. Opozitia considera ca cele prezentate vin sa puna intr-o lumina sumbra partidele extraparlamentare.

Tudor DELIU, LIDER PLDM:“Cum credeti dvs si-a atins comisia scopul si anume denigrarea a doi politicieni care se bucura de increderea populatiei.”

Raportul urmeaza sa fie expediat si institutiilor straine.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Chiar de luni voi da indicatii sa fie tradus in engleza raportul si expediat UE, Consiliului Europei, OSCE, NATO si la cateva state, mentionate si la agentii gen FBI si CIA.“

Maia Sandu neaga orice fel de acuzatie si spune ca este vorba doar de o minciuna a PD, menita sa devieze atentia de la problemele grave ale tarii.

Maia SANDU, LIDER PAS: “E ca si cum am investiga daca Maia Sandu cu Angela Merkel au decis sa aduca 30 000 de sirieni la Cahul sau au decis sa-i distribuie cate 1000 in fiecare raion. Haideti să nu participam in acest proces de fabricare a unor aberatii si de denigrare a opozitiei.

Andrei Nastase nu a reationat.

Cand Maia Sandu si Andrei Nastase mentioneaza ca nu are nicio legatra trebuia sa isi puna semne de intrebare cand a acceptat, sa verifice raportele finaciare si sa isi puna semne de intrebare inainte de a accepta un dar.

Comisia parlamentara a fost creata la inceputul lunii octombrie, dupa ce deputatii PD au cerut investigarea legaturilor dintre sefa fundatiei "Open Dialog" din Polonia, cu PAS si Platforma DA. Membrii acesteia sustin ca interesul institutiei fata de Republica Moldova a aparut in anul 2016, imediat dupa arestarea si extradarea din Ucraina in Moldova, a omului de afaceri Veaceslav Platon.