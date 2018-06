Comitetul National Olimpic a vandut unei companii de constructii pamantul in valoare de circa un milion si jumatate de euro, pe care l-a primit din partea statului pentru a-si ridica sediu. Serafim Urecheanu: "Nu avea dreptul sa vanda terenul" - VIDEO

Vanzarea terenului, care a apartinut Comitetului National Olimpic si Sportiv nu a fost anuntata public. Afland despre tranzactie, l-am intrebat pe presedintele CNO cand a avut loc aceasta.

Nicolae JURAVSCHI, PREŞEDINTE CNOS: “Lasati-ma in pace cu aceste terenuri. La revedere.”

Am trimis institutiei o scrisoare oficiala prin care am solicitat informatii despre motivul vanzarii terenului si valoarea tranzactiei si am insistat sa aflam un raspuns in cadrul unui eveniment public la care participa presedintele forului olimpic.

Nicolae JURAVSCHI, PRESEDINTE CNOS: “Este alt eveniment. Am vazut ca ne-ati expediat o scrisoare la acest subiect, veti fi informati.”

Ulterior, intr-un raspuns oficial, institutia ne-a comunicat ca intr-adevar a instrainat terenul si ca a acceptat cea mai buna oferta de pe piata. Totusi, a refuzat sa ne comunice valoarea tranzactiei, desi veniturile si cheltuilile CNO sunt informatii de interes public. Terenul vandut de forul olimpic se afla pe strada Alexei Mateevici 109/2.

Dumitru TARABURCA, DIR. SOCIETATEA EVALUATORILOR INDEPENDENTI: “Aceasta este o zona de lux. Aici un ar de teren costa 50-60 de mii de euro. Avantajul acestui teren este ca are o forma dreptunghiulara cu fatada spre strada Mateevici. Faptul ca ambasada Statelor Unire este in apropiere, face ca zona sa fie una prestigioasa.”

Mihaela TABARCEA, REPORTER PRO TV: “Acesta este terenul care a apartinut Comitetului National Olimpic din Republica Moldova. Are, potrivit datelor de la Cadastru, aproape 24 de ari, ceea ce inseamna ca valoarea lui se ridica la circa un milion si jumatate de euro. Este situat intr-o zona exclusivista in preajma parcului Valea Morilor - aici se afla ambasada Statelor Unite iar peste drum - cea a Germaniei."

Fiind vorba despre o institutie care ar trebui sa-si publice veniturile si cheltuielile, am cerut repetat informatii despre valoarea tranzactiei. Dupa cateva zile, am primit inca un raspuns oficial, prin care suntem informati ca pretul de vanzare a terenului a depasit de trei ori valoarea estimata de un evaluator independent.

Suma, insa, nici de aceasta data nu a fost indicata. Terenul vandut de Comitetul National Olimpic si Sportiv a ajuns in proprietatea institutiei in ianuarie 2007. Fostul primar al Chisinaului, Serafim Urechean, ne-a spus ca acest teren a fost alocat gratuit forului olimpic ca sa-si construiasca sediu.

Serafim URECHEAN, EX-PRIMAR DE CHIŞINĂU: "A fost adoptata o decizie de Consiliul Municipal Chisinau, alocarea terenului intr-un loc prestigios, pentru constructia cladirii Comitetului National Olimpic. Este o decizie absolut legala. Ei nu au dreptul sa vanda terenul."

Am incercat sa discutam cu directorul companiei de constructii, care a cumparat terenul de la Comitetul National Olimpic, ca sa aflam care a fost valoarea tranzactiei, dar si ce urmeaza sa construiasca acolo, insa nu l-am gasit la birou, iar la telefon nu ne-a raspuns.