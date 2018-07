Cumparat cu 7 mii €, vandut cu ... cat? Comitetul National Olimpic trebuia sa-si construiasca, in 2008, sediu pe terenul pe l-a vandut undei companii de constructii. O decizie a CMC prevede expres acest lucru - VIDEO

Mihaela TABARCEA, REPORTER PRO TV: “Comitetul National Olimpic a cumparat in 2006 terenul din strada Mateevici de la municipalitate, platind pentru el 115 mii de lei – circa 7 mii de euro la cursul de atunci. Consiliul Municipal Chisinau indica in decizia de vanzare ca forul olimpic trebuie sa-si construiasca, in cel mult doi ani, sediu. Serafim Urechean, care era primar in acea vreme spune ca CNO nu avea dreptul sa revanda terenul."

Serafim URECHEANU, EX-PRIMAR DE CHIŞINĂU: “Acolo s-a dat terenul pentru constructia Comitetului National Olimpic si gata.“

Am cerut municipalitatii o copie a contractului prin care CNO a cumparat terenul respectiv, insa pana la difuzarea materialului nu am primit un raspuns. Juristii cu care am discutat ne-au spus ca, legal, Comitetul Olimpic, in calitate de proprietar, putea face orice cu lotul din strada Mateevici. Fostul primar de Chisinau crede insa ca ar putea fi vorba de o problema de ordin moral.

Serafim URECHEANU, EX-PRIMAR DE CHIŞINĂU: “Dreptul moral nu-l are nimeni, deoarece acel teren e intr-un loc prestigios si acolo trebuia de construit Comitetul National Olimpic. Nu aveau cum sa faca treaba asta. In 2008 trebuia sa fie anulata aceasta decizie, daca ei nu au construit sediu si la revedere.”

L-am sunat pe presedintele CNO pentru a comenta aceste afirmatii, insa nu ne-a raspuns la telefon. La inceputul lunii mai, Comitetul National Olimpic a vandut unei companii de constructii pamantul pe care l-a primit din partea statului pentru a-si ridica propriul sediu. Initial, Nicolae Juravschi a refuzat categoric sa vorbeasca despre acest subiect…

Nicolae JURAVSCHI, PREŞEDINTE CNO: “Nu pot spune”.

Iar ulterior a promis ca va oferi detalii in scris. Intr-un final am fost informati oficial ca terenul a fost vandut, dar nu ni s-a comunicat valoarea tranzactiei.

Am insistat sa o aflam, tinand cont de faptul ca CNO este o institutie publica, dar tot ce ni s-a spus a fost doar ca pretul de vanzare ar fi depasit de trei ori valoarea estimata de experti. Am apelat si noi la specialisti, iar presedintele asociatiei evaluatorilor independenti ne-a spus ca valoarea acestui lot este astazi de un milion si jumate de euro.

Dumitru TARABURCA, DIR. SOCIETATEA EVALUATORILOR INDEPENDENTI: “Aceasta este o zona de lux. Aici un ar de teren costa 50-60 de mii de euro. Avantajul acestui teren este ca are o forma dreptunghiulara cu fatada spre strada Mateevici. Faptul ca ambasada Statelor Unire este in apropiere, face ca zona sa fie una prestigioasa.”

De asemenea am incercat sa discutam cu directorul companiei care a cumparat terenul de la Comitetul National Olimpic, ca sa aflam care a fost valoarea tranzactiei, dar si ce urmeaza sa construiasca acolo, insa pana acum nu am reusit sa-l gasim.

Intre timp, am solicitat din nou Comitetului National Olimpic sa ne spuna cu cat a vandut terenul obtinut acum 12 ani de la municipalitate.