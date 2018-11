Compania farmaceutica ungara Gedeon Richter a implementat in Moldova un proiect social de importanta majora, cu privire la aprovizionarea cu medicamente a populatiei tarii

La 29 octombrie curent, compania farmaceutica ungara Gedeon Richter a realizat un proiect social de amploare in Republica Moldova. Scopul acestui proiect a constat in aprovizionarea gratuita cu medicamente a populatiei Moldovei, in cea mai mare parte persoanele in etate din regiunile rurale care sufera de hipertensiune arteriala si osteoporoza. Asadar, Gedeon Richter a oferit medicamentele sale gratuit catre Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati: 4312 cutii de Ekvator si 5710 cutii de Ostalon Calci-D, cu o valoare totala de piata de 2,6 milioane lei. Ulterior, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale va distribui aceste medicamente pacientilor din toate regiunile Moldovei.