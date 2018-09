Compania franceza EDENRED lanseaza noi solutii electronice pentru tichetele de masa

Compania EDENRED anunta introducerea pe piata tichetelor de masa din Republica Moldova a unei solutii digitale moderne, formata din tichete electronice (carduri) si platforma digitala. In prealabil EDENRED a obtinut licenta de operator pentru emiterea tichetelor de masa in format electronic, care-i permite sa completeze in acest fel beneficiile pe care le ofera cardurile de masa.