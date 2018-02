JLC isi va testa produsele la laboratoare private din Europa. Compania de lactate de la noi a luat aceasta decizie dupa ce ANSA a anuntat rezultatele finale - VIDEO

Reprezentantii companiei JLC nu isi explica cum s-a ajuns la aceste rezultate. Acestia baga mana in foc pentru produsele lor care nu ar contine picatura de grasime vegetala in exces.

Veaceslav DIGOR, DIRECTOR COMERCIAL JLC: “Noi nu vrem sa ne adresam la laboratoarele din Europa ca ei sa ne spuna cum este metoda la ei.La branzeturi, la smantana, la aceea, la aceea.”

In urma probelor prelevate de inspectorii ANSA, s-a constatat ca branza de 2%, cea de 5% a companiei JLC, cat si untul “Creastianscoe” ar contine pana la 22 la suta grasime straina. Contaminate in exces ar fi si branzicile glazurate, care ar avea un procentaj de grasime animaliera infim, avand in vedere normele stabilite de tehnologia alimentara.

Veaceslav DIGOR, DIRECTOR COMERCIAL JLC: “Suntem incredintati 100 de procente ca nu are de unde sa apara grasime vegetale, dar ei ne-au aratat oleaca, inseamna ca ceva aici este, asa cum si in unt. Si aici ceva se petrece.”

In schimb, in branza “Fitness” de 0 procente - totul este bine, desi raportul initial de la care a pornit scandalul laptelui arata date tocmai inverse. In comunicatul emis astazi de ANSA se mai spune ca operatorii care au picat testul calitatii au fost obligati sa isi retraga alimentele de pe rafturile magazinelor, iar pentru ca JLC nu s-ar fi conformat – administratia a fost amendata cu 12 mii de lei.

Inspectorii au luat deja la pas toate fabricile de profil din tara. Saptamana aceasta, de exemplu, la intreprinderea INCOMLAC din Balti, inspectorii au observat ca in incapere nu sunt respectate conditiile de igiena, iar conducerea a fost amendata cu 15 mii de lei. Nu am reusit deocamdata sa aflam de ce astazi ANSA a afisat doar rezultatele probelor prelevate de la JLC si nu de la toate fabricile de la care spun ei ca au luat mostre.

La inceputul acestei saptamani, Vlad Plahotniuc spunea ca va avea grija ca oamenii sa gaseasca doar alimente calitative in magazine. Exact in aceeasi zi, Consiliul Concurentei s-a implicat in chestiunea lactatelor, scrie Moldstreet.

Autoritatea ar fi cerut de la grupul JLC informatii despre activitatea de producere intre anii 2013-2018, dar si contractele cu retelele de magazine. Solicitarea Consiliului vine in contextul in care institutia ar fi pornit inca in 2017 o investigatie in care e vizata aceasta intreprindere, pentru ca ar fi inclus in contractele de vanzare-cumparare clauze ce tin de amplasarea preferentiala a branzeturilr pe politele supermarketurilor, in schimbul unor bonusuri financiare.

Grupul JLC este cel mai mare producator de lactate din Moldova.

Compania are activitati in Ucraina, Romania, Kazahstan si Germania.