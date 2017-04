Compania responsabila de parcarile cu plata in capitala a fost creata cu putin timp inainte de licitatiile publice. Detalii despre companie

Mai exact, compania EME holding Kft a creat trei companii, iar una dintre ele a fost creata special pentru proiectul din Republica Moldova.

Socialistii sustin ca de fapt compania responsabila de amenajarea parcarilor cu plata nu ar exista. Consilierul PSRM, Ion Ceban a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca a sunat pe numarul companiei, iar acesta nu exista. Totodata, activistul Victor Chironda a plasat pe youtube un filmulet in care declara ca a fost la Viena sa caute firma indicata in contractul semnat de Primarie, insa nu ar fi gasit nimic.

Compania privata care se va ocupa de lucrari vrea sa amenajeze parcari si in curtile de blocuri. Pentru asta, locatarii care au masini vor plati anual cate de 500 de lei. Pentru a doua masina a aceleasi familii, taxa va fi de 2500 de lei.

Compania va investi 10 milioane de euro, iar primaria Chisinau va incasa ulterior 10 la suta din venituri. Taxele vor putea fi achitate online, prin SMS, la terminale de plata sau la ghiseu. Regulamentul, inclusiv preturile vor trece prin consiliul si pot suferi modificari. Exista chiar posibilitatea ca proiectul sa nu treaca, de vreme ce anterior socialistii au contestat in judecata acest proiect. Potrivit directiei transport, in municipiul Chisinau sunt in jur de 300 de mii de automobile.

Comunicatul emis de firma in 2015:

EME Parkleitsystem (PLS) GmbH Austria este o companie special fondată pentru a participa la concursul Amenajarea, operarea şi gestionarea a parcărilor şi parcajelor cu plată în Municipiul Chişinău organizat de autoritatea locală din Chişinău (Primăria) şi este liderul al Consorţiului. Pentru a îndeplini cerinţelor concursului a fost creat un consorţiu din trei companii: EME Holding Kft (Ungaria): compania mamăEME Zrt,(Ungaria): filiala din UngariaEME Parkleitsystem (PLS) GmbH (Austria): compania filială pentru participarea la proiect pentru Republica Moldova Scurt istoric a companiilor consorţiului: EME Holding Kft (Ungaria) compania mamă cu experienţă de operare a parcărilor cu plată de peste 15 ani. Compania fiică EME Zrt (a EME Holding Kft) cu specializare în operarea parcărilor cu plăţi mobile are o experienţă din 2006, astfel în cât realizează peste 12 de milioane de tranzacţii cu plăţile mobile pe an şi are implementate proiecte cu parcări cu plată în 40 de oraşe.EME Parkleitsystem (PLS) GmbH (Austria) este compania fiică creată în special pentru penetrarea proiectelor internaţionale şi anume pentru participarea la concurs în Republica Moldova, ea este liderul de proiect în cadrul consorţiului. Ea este compania fiică a EME Holding GmbH Austria care la moment negociază contracte internaţionale de gestionare a parcărilor publice cu plată în mai multe oraşe din întreaga lume, cum ar fi Alexandria (Egipt), Valletta (Malta), Vientiane (Laos) sau Tbilisi (Georgia).

Pentru realizare investiţiilor în proiect, au fost atraşi investiri care au intrat în structura companiei pentru proiect.Picture 1 Structura Consorţiului





În cazul Republicii Moldova, monitorizând siturile a proiectelor internaţionale, am fost atraşi la începutul anului 2014 de cadru studiului de fezabilitate (efectuat de WSP UK Limited) cu privire la parcările publice cu plată din Chişinău finanţat de BERD. În conformitate cu decizia Consiliului Municipal din 2 octombrie 2014, s-a decis să fie iniţiată procedura parteneriatului public privat în vederea implementării parcărilor cu plată în Municipiul Chişinău.

Analizând condiţiile de concurs am constatat că experienţa noastră ne califică pentru a participa la astfel de tender internaţional.

EME Holding Kft a decis să participe la tender pentru implementarea experienţei sale de know-how, care la rândul său a decis în octombrie 2014, că va crea compania EME Holding GmbH (Austria) pentru participarea la proiecte internaţionale. Care ulterior a creat compania EME Parkleitsystem (PLS) GmbH (Austria) pentru proiectul în Republica Moldova. Austria are sisteme juridice bine stabilite, iar investiţiile solide sunt tratatele cu protecţie cu cele mai multe ţări ale lunii.

Pentru proiectul din Republica Moldova EME Parkleitsystem GmbH vine cu o investiţie de finanţare a 100% a proiectului parcărilor cu plată în sumă de 4,5 mil. euro şi urmează să amenajeze 25 000 locuri de parcare. EME Parkleitsystem GmbH urmează să efectueze o investiţie solidă în procurarea sistemului IT care va asigura gestionarea parcărilor cu plată, procurarea sistemului de achitări mobile, amenajarea teritoriului cu panouri şi marcaje, procurarea automobilelor pentru sistemele de blocare şi evacuare, precum şi alte cheltuieli care ţin de buna funcţionare a sistemului de parcare. În Municipiul Chişinău EME Parkleitsystem GmbH va angaja peste 400 de persoane. Este un proiect de anvergură, deoarece rezolvă întrebările atât de importante legate de parcările neautorizate, de fluidizarea Capitalei Chişinăului, îmbunătăţirea traficului rutier, dar şi susţinerea ecologiei oraşului.