Compania statului va cumpara energia mai ieftin decat Gas Natural Fenosa, dar o vinde mai scump - Moldstreet.com

In primul trimestru al acestui an achizitiile de energie electrica ale celor doua companii de furnizare au crescut cu 3,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 1,02 miliarde kWh, arata un raport al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica(ANRE), noteaza mold-street.com