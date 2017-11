Companiile care au privatizat bunurile statului si nu au investit ar putea ramane fara ele.In lista neagra este si hotelul National, care astazi trebuia sa fie unul de 5 stele - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Exemplu in acest sens sunt majoritatea cinematografelor de prin centrele raionale care au fost privatizate si astazi au ajuns intr-o stare deplorabila, dar si despre parcurile industriale care au fost oferite ca sa se creeze locuri de munca.”

Statul vrea sa ia inapoi cladirile care i-au apartinut candva si au fost privatizate. Proprietarii care nu au cheltuit niciun banut pentru modernizare acestora, s-ar putea trezi fara ele.

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: ”De a incepe procedurile legale si de a merge in instanta si a recupera bunurile in favoarea statului, astfel incat ulterior sa le putem pune repetat in circulatie.”

Cel putin 10 companii ar puteaajunge in instanta. Printre ele, si cea, care a privatizat Hotelul National, ajuns astazi ruine.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Am avut mai multe probleme daca va aduceti aminte copii care consumau droguri.”

Potrivit autoritatilor in momentul privatizarii, proprietarul s-a angajat sa faca reparatii de milioane.

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “Aceasta componenta investitionala tinea de 12 milioane de dolari investitie, care urma sa fie realizata in 3 ani. Pana in prezent noi nu avem dovada acestei investitii.”

Hotelul National a fost privatizat pe timpul comunistilor, pentru ca in 2007 proprietarul sa anunte ca are de gand sa il demoleze ca in locul lui sa ridice un nou hotel de 5 stele si un centru de afaceri, lucru care asa si nu s-a mai intamplat. Nu am reusit astazi sa luam legatura cu acesta pentru a obtine o reactie la intentia autoritatilor.