Mina de la Cricova functioneaza datorita detinutilor de acolo. Autoritatile vor sa atraga cat mai multe firme sa deschida afaceri in penitenciare si sa angajeze detinuti

In mina de piatra de la Cricova lucreaza zilnic peste 30 de detinuti de la penitenciarul 15. Aici fiecare puscarias isi are rolul sau. Cineva gateste mancare, altcineva face cotileti. Chiar daca unii detinuti fac munca cea mai grea, acestia sunt multumiti ca astfel castiga un ban.

“Trimit acasa la familie, am copii.”

Plus la asta, doi ani lucrati in mina, reduce cu un an din termenul de detentie.

“Ne scoate din termen, ca mai repede sa ma eliberez.”

Ziua de munca incepe la opt dimineata si se incheie la 15. Detinutii lucreaza cu portile incuiate si supravegheati de santinele. Conducerea minei spune ca puscariasii muncesc in mina de prin anii 60. De atunci au sapat peste 400 de km de drum.

Leonid STRUTA, ADMINISTRATOR MINA, CRICOVA: “Eu nu-i tratez ca pe detinuti, eu ii tratez ca pe colaboratori. Noi le oferim un ban. Scopul nostru este sa-i reintegram.”

Si daca barbatii muncesc la mina, atunci femeile detinute cos cu maiestrie uniforme pentru politisti, vamesi sau carabinieri. Si totusi din 8 mii de detinuti doar 12 la suta muncesc. Pentru a-i angaja pe toti, autoritatile vor sa-i convinga pe agentii economici sa foloseasca forta de munca din penitenciare. Pentru asta le ofera si spatiu gratuit.

Iuliana MOGA, SEF ADJUNCT DIRECTIA ECONOMICA, DIP: “Societatea inca nu este pregatita sa vina in sistemul penitenciar si sa lucreze. Nu stiu daca le pot garanta siguranta, daca le putem durabilitatea afacerii lor. Astazi venim sa comunicam ca nu este un pericol afacerii lor.”

Cei mai multi agenti economici, care ar fi gata sa angajeze detinuti, spun ca nu au stiut despre aceasta posibilitate.

Alexandra CAN, PRESEDINTE APIUS: “Noi suntem gata sa-i invatam, sa dam utilaje si sa cooperam cat se poate de amplu.”

Detinutii, care accepta sa lucreze isi primesc salariile pe un cont special. 27 la suta din leafa lor ajunge in bugetul penitenciarelor pentru intretinerea si reparatia institutiilor.