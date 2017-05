Comunistii au deschis propria capsula a timpului. La monumentul lui Lenin acestia au sarbatorit Ziua Pionierului. Vladimir Voronin a legat cravate de pionier pentru cativa pici - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”-Pot să îţi leg cravata? Vei fi un pionier bun?-Da.-Cum te cheamă?-Maxim.”

Vladimir Voronin s-a ales si cu intrebari din partea picilor.

”-Dvs aţi fost preşedinte al Republicii Moldova?-Da. -Oho!-Nu ţii minte numele Voronin?-Nu m-am uitat la ştiri de mult.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”La toti copiii din republica le doresc un trai mult mai fericit decat ce au azi parintii lor.”

”Când un om bun ajută oamenii se numeşte pionier.”

”În general, orice om poate ajuta, pur şi simplu aşa se numeşte: ”pionier”.

”Ni s-a propus să devenim pionieri şi eu am cerut permisiune de la părinţi pentru asta.”

La randul lor, parintii spun ca evenimente ca cel de astazi le aduc aminte de trecut.

”-Nu îi învaţă nimic de rău pe pionieri. Este prietenie, dragoste. Nimic rău aici nu este.-Dar este o sărbătoare sovietică...-Este o sărbătoare sovietică şi eu vreau ca astfel de sărbători să aibă loc în Moldova.”

Ce este Uniunea Sovietica? Cei mici au raspunsuri inedite.

”URSS era atunci când era război. Un drapel roşu, cu lună şi stele. Cândva era aşa un drapel.”

”În URSS erau multe ţări şi URSS însemna mândrie, putem spune.”

Cum arata tara noastra atunci? Diferit, spun copiii.

”Oraşele erau curate, nu erau maşini, erau fabrici.”

”Era război şi străbuneii şi străbunicile noastre au apărat patria noastră şi noi ne mândrim.”

Ziua Pionierului se sarbatoreste in fiecare an la 19 mai. La aceasta data, in 1922 a fost constituita prima organizatie pioniereasca in Uniunea Sovietica.