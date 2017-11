Cu laude aduse lui Lenin si discursuri critice la adresa guvernarii, comunistii au marcat 100 de ani de la revolutia din octombrie - VIDEO

Nostalgici dupa timpurile trecute, comunistii in frunte cu Vladimir Voronin au depus astazi flori la monumentul lui Lenin pentru a sarbatori 100 ani de la Marea Revolutie din octombrie. Liderul comunistilor a profitat de ocazie si a criticat actuala guvernare, amintindu-si de perioada, cand el era la putere.

Comunistii au depus flori si au tinut discursuri la monumentul lui Lenin.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “In 2001, cand am castigat alegerile parlamentare, a fost tot un fel de revolutie moldoveneasca, pentru ca nimeni nu a crezut ca PCRM va veni din nou la putere.“

Sustinatorii comunistilor, majoritatea pensionari, vorbitori de limba rusa, au depanat amintiri din tinerete, spunand ca anterior traiau mai bine.

“Era mai usor de trait, acum este foarte greu. Anterior nu erau saraci si bogati, exista un echilibru in societate. Daca vom pleca din tara, atunci cine va ramane.”

“Totul era gratis. Scoala era gratis. A fost usor, iar acum totul e greu.”

“Acum e dezordine, pentru ca la putere au venit oameni care sunt departe de popor.”

La final unii au cantat.

Comunistii s-au ales si cu trei membri noi. Asa ca astazi Vladimir Voronin le-a inmanat carnetele de partid.

“Cine sunteti voi, moldoveni, pe ce pamant trăiţi moldovenesc. Atunci? Cetatenie romaneasca? Nu stiu de ce, dar ma doare cand aud limba romana.“

Potrivit istoricilor, revolutia socialista din octombrie a fost in realitate o lovitura de stat, in urma careia partidul bolsevic a preluat putetea in Rusia. Puciul s-a desfasurat pe 25 octombrie 1917 dupa calendarul iulian, inca in uz la acea vreme in Rusia sau 7 noiembrie dupa calendarul gregorian.