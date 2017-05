Comunitatea LGBT a lansat Festivalul Moldova Pride prin care vrea sa-i indemne pe moldoveni sa fie mai toleranti - VIDEO

Acest tanar are 21 de ani si este gay. Spune ca se confrunta in fiecare zi cu intoleranta celor din jur.

David FERNANDEZ: ”Merg cu iubitul meu pe strada si vreau sa il sarut, dar nu pot.”

Afirma ca nu de putine ori a avut de suferit din cauza orientarii sexuale.

David FERNANDEZ: ”Am fost batut.”

Artiom ZAVADOVSCHI: ”Trebuie sa fim mai toleranti.”

Pentru a-i determina pe cei din jur sa-i accepte si sa fie mai toleranti, comunitatea LGBT a dat astazi startul festivalului Moldova Pride, care are loc anual.

Polina CEASTUHINA, PRESEDINTE GENDERDOC-M: ”Vor fi diferite evenimente.”

Actiunile vor culmina cu un mars care va avea loc duminica. In alti ani evenimentul s-a lasat cu provocari si chiar violente.

Polina CEASTUHINA, PRESEDINTE GENDERDOC-M: ”Politia trebuie sa actioneze.”

La eveniment au venit si cativa reprezentanti ai misiunilor diplomatice, care au vorbit in romana. Festivalul Moldova Pride are loc in fiecare an si este la 16-a editie.