Concert de zile mari in curtea ministerului Apararii. Orchestra Prezidentiala a marcat 25 de ani de la fondare, iar Eugen Sturza a impartit distinctii - VIDEO

In curtea Ministerului Apararii a rasunat muzica pe toate gusturile. Proaspatul ministru al Apararii a impartit diplome si distinctii.

Eugen STURZA, MINISTRU AL APARARII: “Timp de 25 de ani orchestra prezidentiala a devenit o cartea de vizita a Republicii Moldova.”

Dirijorul Veaceslav Vestea spune ca munceste in Orchestra Prezidentiala de 21 de ani.

Veaceslav VESTEA, DIRIJOR: “Altii artistii activeaza la cald, la noi specificul e mai diferit, in aeropoarte pe stadioane in aer liber, ploaie,ninsoare .”

Andrian ANTONOV, CAPITAN: “Activam si noapte a si la 5 dimineata, sau cap de pod Serpeni,sau dezvelirea unui monument de exemplu intampinare presedintelui a sosit in tara noastra noi deja la ora 5 eram deja la airoport. Pentru a face repetitii.”

Instrumentistii spun ca au un program de lucru ca care oricare altul.

“Lucram de la 8 la 5 si ramanem de multe ori peste program.”Concertam undeva 258 de zile din 365.”

In Orchestra Prezidentiala muncesc si 4 femei.

Alexandra POSTOLACHE, TROMPETISTA: “Am avut ca etalon orchestra prezidentilaa, dupa ce am absolvit am venit am cantat doua melodii si mi s-a zis ca am trecut testul.”

Trompetista spune ca se simte flata, fiind inconjurata de atatia barbati.

Alexandra POSTOLACHE, TROMPETISTA: “In fiecare zi ca la 8 marite vin la lucru.”

Orchestra prezidentiala participa la intampinarea oficialilor si delegatiilor de peste hotare si canta la evenimente solemne.