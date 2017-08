Concert fastuos organizat in centrul capitalei cu zero lei. Igor Dodon si Grigorii Leps au urcat pe scena - VIDEO

Concert fastuos organizat in centrul capitalei cu zero lei. Igor Dodon a dat astazi petrecere in Piata Marii Adunari Nationale, sarbatorind eliberarea de sub ocupatia fascista, considerata zi de doliu de o parte a populatiei. In timp ce cativa activisti au scandat lozinci anti-rusesti amintind de ocupatia sovietica, presedintele, alaturi de socialisti si ambasadorul rus, a urmarit concertul si a facut baie de multime. In scena este asteptat si interpretul rus Grigorii Leps, despre care Dodon afirma ca va canta gratis, desi presa rusa estimeaza ca pentru o ora de cantat acesta cere 100 de mii de euro.