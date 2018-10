Concertul de Hramul capitalei s-a incheiat aproape de miezul noptii. Oamenii au cantat cat i-au tinut puterile alaturi de Adrian Ursu si Connect-R - VIDEO

Multimea a izbucnit in aplauze cand pe scena au urcat Adrian Ursu si interpretul din Romania, Connect-R. Cei doi au interpretat piesa “Mai fierbinte”, lansata recent.

“Foarte frumos, placut interesant. Neasteptat. Adrian Ursu de multa vreme nu a cantat ceva nou.”

“Super, super. Sa mai vina sa mai cante in Moldova, l-am asteptat.”

“Ne simtim foarte bine. E vesel, e frumos. L-ati asteptat pe Connect-R? Foarte frumos, nu m-am asteptat.”

Iar cand Zinaida Julea sau Igor Cuciuc au urcat pe scena, lumea s-a prins in hora. Atmosfera a fost incinsa si de orchestra fratilor Advahov si trupa Zdob si Zdub.

“Imi place ca toata lumea serbeaza si concertul e foarte frumos, oamenii se distreaza.”

In timp ce unii se distrau in Piata Marii Adunari Nationale, altii faceau ture prin scuarul Catedralei, pentru a vedea decoratiunile. Brazii impodobiti la mijloc de octombrie i-au uimit pe multi.

“Prea devreme cu decoratiunile de Craciun, cred."

“S-au grabit cu decorarile de Anul Nou, nu prea se gandesc ce fac ei.”

Concertul s-a incheiat la miezul noptii. In acest an, nu au fost lansate focuri de artificii, la care autoritatile au renuntat, in semn de solidaritate fata de victimele exploziei din sectorul Rascani.