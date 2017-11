Concurenta la Vocea Romaniei devine tot mai puternica. Aseara au inceput confruntarile Live, care au adus in scena 16 participanti

Octavian Casian a adus emotii la Vocea Romaniei. Moldoveanul a interpretat foarte bine piesa aleasa de antrenorul sau. Tanarul i-a impresionat pe toti, dar mai ales pe Smiley.

Smiley, INTERPRET: “Este singurul om din istoria Vocii Romaniei care suna asa..”

Iar Loredana a fost surprinsa mai mult de schimbarea de look al moldoveanului.

Loredana, INTERPRETA: “Ma asteptam sa-ti vad pletele tale. E o schimbare extraordinara.”

In prima editie de confruntari Live, Smiley a adus-o in scena si pe Olga Roman din Chisinau. Ea insa nu a fost salvata nici de public, nici de antrenor. Spectacol pe scena au facut si cei patru concurenti din echipa lui Adrian Despot. Valentin a cantat o piesa in romana, care a prins bine la public.

Iar antrenorii au sustinut-o prin dans pe Andrada Cretu, care a avut o interpretare de nota zece. Tot ea a fost favorita lui Despot. Echipa Loredanei a adus aseara foarte multa culoare si entuziasm.

S-a evidentiat foarte mult Amalia, care a demonstrat ca este talentata si are o voce deosebita. In total, 16 concurenti au urcat aseara pe scena, insa doar opt dintre ei merg mai departe. Vinerea viitoare se va canta din nou Live, la Vocea Romaniei.