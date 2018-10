Concurenti carismatici si voci puternice la Vocea Romaniei. Opt tineri, printre care si moldoveanca Eva Timus, au reusit sa-i surprinda pe jurati. Ce piese au ales sa cante - VIDEO

Eva Timus a ales o piesa dificila si, in acelasi timp, cunoscuta in toata lumea. Chiar din primele clipe, Irina Rimes a spus ca a recunoscut vocea moldovencei si, intr-un final, a apasat pe buton. Desi nimeni altcineva dintre jurati nu si-a intors scaunul, Eva a fost fericita ca a ajuns in echipa Irinei.

Alti 7 concurenti au aratat ce pot aseara, pe scena de la Vocea Romaniei. Tot in echipa juratei din Moldova a ajuns Maria Andrici. Emotia si energia a pus stapanire pe public odata ce pe scena a iesit Maria Captaru.

Ea va merge in concurs cu Tudor Chirila. La fel, se intampla si in cazul Danei Olteanu, care a impresionat cu vocea sa puternica. De fiecare data cand a simtit potential in vocile concurentilor, Andra a apasat pe buton si s-a ales cu doua tinere talentate: Cristina Budeanu si Silvia Preda.

Si Silviu Murariu a obtinut sansa de a participa in etapele urmatoare ale competitiei. Iar povestea uimitoare a lui Mihnea Vilceanu a reusit sa-i emotioneze pe toti. Tanarul, in scaun cu rotile, dar plin de ambitie a iesit pe scena aseara si a intors doua scaune ale juratilor, la auditiile pe nevazute.

Lupta continua la Vocea Romaniei, iar antrenorii promit un show de neuitat la editia de vinerea viitoare.