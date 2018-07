Concurs cu un singur candidat la CSJ. Dorel Musteata care este si membru al CSM a fost numit in functia de judecator la CSJ, dupa ce alti doi candidati s-au retras pe ultima suta de metri - VIDEO

Daca ieri pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii in lista cu pretendentii la functia de judecator al CSJ figurau trei nume, astazi concursul s-a desfasurat cu un singur candidat.

Din cursa s-au retras doi magistrati de la Curtea de Apel, si anume Liubovi Brinza, cea care i-a mentinut lui Veaceslav Platon pedeapsa de 18 ani de inchisoare pentru fraudele de la BEM si i-a micsorat pedeapsa de inchisoare cu suspendare lui Igor Gamretki.

Un alt candidat care s-a razgandit sa participe la concurs, este magistratul Iurie Cotruta, care acum 3 ani a fost lipsit de imunitate dupa ce impreuna cu alti 4 judecatori a emis o decizie, textul careia era gresit.

Pe numele acestuia a fost pornita urmarirea penala, dosarul insa a fost clasat la scurt timp. Nu am reusit sa aflam ce i-a facut pe cei doi candidati sa se razgandeasca.

Presedintele CSM, care la randul sau a obtinut ultimul mandat in cadrul unui concurs, la care a participat doar el, spune ca nu este o problema daca acesta se desfasoara in asa fel.

Victor MICU, PRESEDINTE CSM: “Ceilalati candidati au scris foarte scurt ca solicita sa se retraga din concurs. Ei au dreptul sa faca asta la orice etapa. In cazul dat, conform legii noi nu putem sa anulam concursul daca avem si un singur candidat.”

Astfel, chiar daca avea cel mai mic punctaj de participare la concurs, in functia de judecator la CSJ a fost numit Dorel Musteata, cu care nu am reusit sa discutam astazi, intrucat acesta a plecat in graba. Magistratul activeaza in sistem din 2005, iar pana astazi el a fost la judecatoria Chisinau.

Anterior el a mai activat in calitate de judecator la Anenii Noi, dupa care in 2011 a fost numit presedinte al instantei de judecata de acolo. Dupa ce in 2014 a fost transferat in capitala, Musteata a fost numit membru CSM.

Ziarul de Garda a scris anterior ca potrivit declaratiei de avere, Dorel Musteata a ridicat in 2017 un salariu de circa 245 de mii de lei de la CSM. Acesta a mai obtinut un venit de peste trei mii de euro din vanzarea unui automobil, si peste 510 mii de lei din vanzarea unui apartament. Familia magistratului detine 15 terenuri agricole, un apartament, o casa de locuit si trei automobile.