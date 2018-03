Concursul Miss Tourism si-a aflat castigatoarea. Gabriela Slivca a obtinut titlul si va reprezenta tara noastra la un concurs international de frumusete - VIDEO

Gabriela Slivca, are 21 de ani si este originara din Drochia. Tanara spune ca abia de si-a putut stapani lacrimile cand a auzit ca a luat premiul intai. Acum, ca este Miss Tourism, crede ca are un motiv in plus pentru a duce faima tarii noastre peste hotare.

A fost o lupta crancena intre participante asa ca fetele au trebuit sa demonstreze ca anume ele merita sa castige. Asa cum proba de inteligenta a lipsit de la concurs, cea mai punctata a fost proba talentelor. In timp ce unele fete au cantat, altele au incercat sa cucereasca juriul prin miscari lascive.

S-au recitat si poezii. Castigatoarea concursului i-a emotionat pe mebrii juriului cu o poezie de dragoste. Dupa ce au demonstrat cat de talentate sunt, participantele au imbracat costumele de baie pentru a-si pune in valoare fizicul. Apoi, tinerele au defilat in traditionalele ii moldovenesti.

Nu a lipsit nici proba de defilare in tinute de seara. La finalul concursului, participantele si-au pus pe ele cele mai sexy si elegante rochii ale unui designer autohton. Fetele au fost admirate de barbatii din sala, care le-au sorbit din priviri. Reprezentantele sexului frumos care erau in public, spun insa ca mereu este loc de mai bine.

Membrii juriului sustin ca nu a fost deloc usor sa o aleaga pe cea mai buna participanta. Acestia sustin ca au luat in considerare nu doar frumusetea, dar si alte calitati. Toate participantele s-au ales cu cate cel putin un titlu din partea juriului.

Tanara care a luat locul doi, a obtinut tocmai cu 3. Concursul Miss Tourism s-a desfasurat pentru prima oara in tara noastra, iar organizatorii spun ca isi doresc sa-l transforme intr-o traditie.