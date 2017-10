Condamnat la 3 ani cu suspendare, Gamretki isi construieste casa de peste o mie de metri patrati in capitala, sustin socialistii: "Are piscina si sauna, pentru a-si trata plamanii" - GALERIE FOTO

Socialistii spun ca au primit imaginile, in care ar aparea Igor Gamretki, pe posta electronica, iar ulterior ei au mers la fata locului pentru a investiga daca, intr-adevar, casa apartine fostului functionar de la Primarie.

Alexandr ODINTOV, CONSILIER PSRM: "Casa este situata in sectorul Rascani. Iata casa de peste o mie de metri patrati, are 30 de metri latime. In interior e facuta din materiale foarte scumpe, aici vedem sauna facuta din materiale extrem de scumpe, aici bazin, aici hol urias. Am investigat, iar casa este scrisa pe mama lui Gamretki, iar din cate stim, mama lui Gamretki nu este o femeie de afaceri sau vreun businessman."

Fostul sef al Directiei Transport Chisinau, condamnat in dosarul parcarilor cu plata, a scapat de puscarie. Pe 4 octombrie, Curtea de Apel a schimbat decizia primei instante astfel ca cei 2 ani de inchisoare cu executare s-au transformat in 3 ani cu suspendare.

Pe langa cei trei ani de inchisoare cu suspendare, acesta nu va avea dreptul sa ocupe anumite functii pe o perioada de 3 ani.

Procurorii spun ca el a participat la trucarea licitatiilor, in vederea desemnarii companiei care sa amenajeze aceste parcari.

In schimb, urma sa primeasca 13 la suta din veniturile firmei austro-ungare. In acelasi dosar mai sunt vizati Dorin Chirtoaca, primarul interimar Nistor Grozavu, milionarul Pincevski, un consilier municipal si administratorii a trei firme de parking. In prima instanta, Gamretki a fost judecat intr-o procedura simplificata intrucat si-ar fi recunoscut vina. Totodata, Gamretchi este cel care a depus marturii impotriva lui Dorin Chirtoaca, declaratii care au dus la retinerea acestuia. Gamretki si Chirtoaca au fost colegi de clasa.

